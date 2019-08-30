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Apartmandan ayağına pazar arabası düştü

Antalya'da hastaneye kaldıralan kadının hafif yaralandığı öğrenildi

Apartmandan ayağına pazar arabası düştü

Antalya'da bir binadan ayağına pazar arabası düşen kadın hafif yaralandı.

F.D. isimli kadın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda kaldırımda yürürken yedi katlı binadan üzerine pazar arabası düştü.

Pazar arabası sol ayağına isabet eden F.D. hafif yaralandı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ambulansıyla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, pazar arabasının düştüğü daireyi tespit etmek için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralanma #pazar arabası #düşme #antalya
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