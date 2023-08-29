Apartmanı saran koku dehşeti ortaya çıktı: evinde ölü bulundu

Apartmana saran koku dehşeti ortaya çıkardı: 1 haftadır haber alınamıyordu evinde ölü bulundu

Apartmanı saran koku dehşeti ortaya çıktı: evinde ölü bulundu
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Tekirdağ Çorlu’da bir apartmanı saran dehşet koku apartman sakinlerini rahatsız etmeye başlamıştı. Kokunun sebebi öğrenilince herkes dehşet içerisinde kaldı

1 HAFTADIR HABER ALINAMIYORDU

Yaklaşık 1 haftadır haber alınamayan 51 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.
Olay, Nusratiye Mahallesi Kısmetağacı 3. Aralık Sokak’taki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, 1 haftadır ortalıkta görünmeyen 51 yaşındaki Gürel Sever’e yakınları tarafından ulaşılamaması üzerine tek başına kaldığı ikamete polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çilingir vasıtasıyla evine girilen Gürel Sever, doğalgaz borusuna asılı vaziyette bulundu. Sağlık ekipleri, 1 çocuk babası Sever’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ve savcının yaptığı işlemlerin ardından Sever’in cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.

Apartmanı saran koku dehşeti ortaya çıktı: evinde ölü bulundu - Resim : 1

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