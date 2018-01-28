banner968
Meclis’in gündemi Afrin
Meclis’in gündemi Afrin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce Komutan ile konuştum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce Komutan ile konuştum
Şaşırtan açıklama! Kış bitti mi?
Şaşırtan açıklama! Kış bitti mi?
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu

Apartmanın 4. katından düşen kadın 2. katta asılı kaldı

Asılı kaldığı balkondaki çamaşır tellerinden komşularınca kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı

Apartmanın 4. katından düşen kadın 2. katta asılı kaldı

 Samsun'un İlkadım ilçesinde apartmanın 4. katındaki balkondan düşen kadın, 2. katta bulunan çamaşır tellerinde asılı kaldı.

İddiaya göre, Yaşardoğu Mahallesi Boğalı Sokak'taki apartmanın dördüncü katındaki dairede yaşayan Hatice Ç. (47), eşi E.Ç. ile tartıştıktan sonra balkona çıkarak aşağı atladı.

İntihar teşebbüsünde bulunan kadın, ikinci katın balkonundaki çamaşır tellerinde asılı kaldı.

Hatice Ç, kendisini fark edip kurtaran komşularınca 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Hatice Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yüksekten düşme #samsun #ilkadım
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.