Asılı kaldığı balkondaki çamaşır tellerinden komşularınca kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde apartmanın 4. katındaki balkondan düşen kadın, 2. katta bulunan çamaşır tellerinde asılı kaldı.



İddiaya göre, Yaşardoğu Mahallesi Boğalı Sokak'taki apartmanın dördüncü katındaki dairede yaşayan Hatice Ç. (47), eşi E.Ç. ile tartıştıktan sonra balkona çıkarak aşağı atladı.



İntihar teşebbüsünde bulunan kadın, ikinci katın balkonundaki çamaşır tellerinde asılı kaldı.



Hatice Ç, kendisini fark edip kurtaran komşularınca 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.



Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Hatice Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.