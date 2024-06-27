Aquapark havuzunda elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Acı olay, Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana geldi. Bir aquaparkta elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki bir kız çocuğu da ağır yaralandı.

Aquapark havuzunda elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen

Edinilen bilgiye göre, burada faaliyet gösteren Ordu Aquapark Walter World isimli işletmeye yüzmek için gelen 9 yaşındaki Elif Naz Derdiyokoğlu havuz içerisinde elektrik akımına kapıldı. Çocuğun akıma kapıldığını fark eden işletmenin ortağı Mustafa Kemal Günay (48) da çocuğu kurtarmak isterken elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, çevredekilerin de yardımıyla havuzdaki kişiler çıkartıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mustafa Kemal Günay Ordu Devlet Hastanesi'ne, Elif Naz Derdiyokoğlu ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Günay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız çocuğu ise hastanedeki işlemlerinin ardından Samsun'daki özek bir hastaneye sevk edildi.
Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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