ADANA'da ehliyetini 1 ay önce alan 22 yaşındaki üniversite mezunu Eda Boncukçu otomobilinin arkasına, 'Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim' yazılı pankart astı

Baba Lütfi Boncukçu, bir öy önce ehliyet alan Çukurova Üniversitesi mezunu kızı Eda Boncukçu'ya yeni bir otomobil aldı.



Trafikte acemi olan genç kız, trafik akışını ve diğer araç sürücülerini zor durumda bırakmamak için aracının arkasına, 'Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim' yazılı pankart asmaya karar verdi.



Astığı pankartla trafiğe çıkan Boncukçu'yu görenler araç sürücüleri genç kıza destek vermeye başladı.



Acemi olduğu için, trafikte zorluk çektiğini belirten Boncukçu, "Ehliyetimi yeni aldım, heyecanımı yenmek için şehir içinde araç kullanmam gerekiyor, trafik ve diğer sürücüleri zor durumda bırakmak istemediğimden dolayı bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum" dedi.



Boncukçu'nun otomobilinin arkasında parkartı görenler ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekip genç kıza destek verdi.