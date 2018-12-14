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Arabasıyla denize düşen kadının yardımına vale koştu

Beykoz Kanlıca Sahil Yolunda kontrolden çıkarak denize düşen otomobilin kadın sürücüsü, vale olarak görev yapan kişi tarafından kurtarıldı.

Arabasıyla denize düşen kadının yardımına vale koştu

Alınan bilgiye göre Beykoz Kanlıca Sahil Yolunda, bir otomobil kontrolden çıkarak denize düştü. 

Durumu fark eden bir otelde vale olarak görev yapan Hasan Hüseyin Erdoğan, denize atladı.

Erdoğan'ın denizden çıkardığı sürücü kadın, ambulansla İstanbul Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Deniz polisi, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, otomobili denizden çıkarmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kanlıca #vale #Deniz
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