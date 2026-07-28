Arabaya bindirdiği arkadaşına silah çekti! Kendi borcunu zorla ona ödettirdi

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. 19 yaşındaki Yusuf D., arkadaşı Enes A.'yı kendi otomobiline aldı. Birlikte yola çıkan ikili arasındaki durum, şüphelinin aniden yanında bulundurduğu silah ve bıçağı çıkarmasıyla bir anda değişti. Silahlı ve bıçaklı tehditlerle arkadaşını korkutan Yusuf D., araç içerisinde mağduru tamamen baskı altına aldı.

80 BİN LİRALIK ZORAKİ TAHSİLAT

Ölüm korkusuyla alıkonulan Enes A., arkadaşının zorlamasıyla üçüncü bir şahsa yönelik borç ödemesi yapmak durumunda bırakıldı. Şüpheli Yusuf D., başka birine olan 80 bin TL tutarındaki borcunu mağdura ödettirdi.

İstenen paranın teslim edilmesinin ve borcun kapatılmasının ardından amacına ulaşan şüpheli, alıkoyduğu arkadaşını serbest bıraktı.

SUÇ ALETLERİYLE BİRLİKTE YAKAYI ELE VERDİ

Serbest kalmasının ardından yaşadığı dehşet dolu anları atlatmaya çalışan Enes A., doğrudan İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şüpheliden şikayetçi oldu. İhbar üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hızla operasyon başlattı. Yapılan fiziki takip ve aramalar sonucunda Yusuf D., olay esnasında kullandığı değerlendirilen silah ve bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüpheli, yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.