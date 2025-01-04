Arabeskin babası uğurlandı

Binlerce kişi 'Arabeskin babası' Ferdi Tayfur'u İstanbul'da sonsuzluğa uğurladı. Tayfur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törende bu kez sevenleri 'Ferdi babaları' için konser verdi. Hep bir ağızdan sevilen şarkıları seslendirildi.

Ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu.. 30'danfazla albüm ve 30'un üzerinde filmiyle gönüllerde taht kurdu. 'Arabeskin babası'nı binler sonsuzluğa uğurladı. Sanatçı Ferdi Tayfur için ilk tören İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.



Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.



Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Tayfur için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



Tayfur'un naaşı Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.