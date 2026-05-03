Araç alev aldı, sürücü son anda kurtuldu!

Hatay’ın Arsuz ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, sürücünün dikkati ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Araç alev aldı, sürücü son anda kurtuldu!
Yayınlanma:

Olay, Arsuz’un Arpaderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, yolda seyir halindeyken motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek güvenli bir şekilde durdurdu.

İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trump, Pakistan aracılığıyla sunulan İran barış planına ne dedi?Trump, Pakistan aracılığıyla sunulan İran barış planına ne dedi?Dünya
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda!Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu Alarm: Şiddetli sağanak ve kar kapıda!Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

kaza Trafik
Günün Manşetleri
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu alarm
Eski Tunceli Valisi Sonel'in ifadesi ortaya çıktı
“Aile güçlü olduğunda toplum da güçlü olur”
105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu
2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi
1 Mayıs'ta 80 ilde 195 etkinlik düzenlendi
Bakanlık müfettişlerinin raporları tamamlandı
İşte gıdada hile yapan peynir markaları...
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu alarm Meteoroloji’den 41 İle "Sarı Kod"lu alarm
İstanbullular dikkat! İstanbullular dikkat!
Trump, Pakistan aracılığıyla sunulan İran barış planına ne dedi? Trump, Pakistan aracılığıyla sunulan İran barış planına ne dedi?
Araç alev aldı, sürücü son anda kurtuldu! Araç alev aldı, sürücü son anda kurtuldu!
KOOP Market hafta sonu fırsatları belli oldu! KOOP Market hafta sonu fırsatları belli oldu!