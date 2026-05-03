Araç alev aldı, sürücü son anda kurtuldu!

Olay, Arsuz’un Arpaderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, yolda seyir halindeyken motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek güvenli bir şekilde durdurdu.

İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.