Araç alım-satım krizi: 160 kişi bir gecede dolandırıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde vadeli araç alım-satımı yapan bir firma hakkında dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çok sayıda kişinin mağdur olduğu olayda şüphelilerden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, ETA Oto Grup adlı firma peşinat ve ileri tarihli senet karşılığında araç satın aldı. Ancak iddiaya göre firma yetkilileri kısa süre sonra dükkanı boşaltarak ortadan kayboldu.

Araç sahipleri, dolandırıldıklarını öne sürerek Gebze Adliyesi’ne gidip firma yetkilileri hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayetçi oldu. Mağdurlar, firmanın uzun süre güven sağlayarak müşteri topladığını ve ardından bir gecede paraları alarak kaybolduğunu iddia etti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli ve Balıkesir’de operasyon gerçekleştirildi. Şirketle bağlantılı 3 şüpheli Kocaeli’de, 1 şüpheli ise Balıkesir’de yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMALARDA SİLAH BULUNDU

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.

Gebze Adliyesi’ne sevk edilen 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.