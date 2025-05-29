Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta yeni dönem

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan PÜİS (Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası) Genel Başkanı İmran Okumuş, sistemin işleyişi ve uyulması gereken kurallar hakkında detaylı bilgi verdi.

“2 Haziran itibarıyla UTTS üzerinden fiili satışlar başlıyor” diyen Okumuş, şu uyarılarda bulundu:

“Darphane tarafından yapılan açıklamaya göre, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlaması, TTO ve Tabanca İletişim Modülleri’ni (TİM) istasyonlarına kurdurması gerekiyor. Bu donanımların YN ÖKC’lerle iletişiminin sağlanmasıyla birlikte, UTTS üzerinden fiili satış süreci başlayacak.”

UTTS kapsamında zorunlu hâle getirilen Taşıt Tanıma Birimi (TTB) uygulaması hakkında da bilgi veren Okumuş, vergi yönünden doğabilecek kayıplara dikkat çekti:

“Taşıtlara ilişkin UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu’na göre hiç düzenlenmemiş sayılacak. Bu nedenle araç sahiplerinin hak kaybı yaşamaması adına, taşıtlarına belirlenen tarihlere kadar TTB taktırmaları gerekiyor.”

İşletmeye dâhil ya da kiralanan araçlar için:

Başvuru ve kayıtlar 2 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlanmalı, 30 Haziran 2025 tarihine kadar TTB takılmalı.

Taşıt tanıma sistemi kullanan ve kapsama girmeyen araçlar için:

1 Temmuz 2025 itibarıyla TTB taktırılması gerekiyor.Çoklu yakıt türü kullanan araçlar için:

Benzin veya motorin dışındaki yakıt türlerine ait depo için 31 Aralık 2025 tarihine kadar TTB kurulmalı.

PÜİS Başkanı Okumuş, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe giren dış satış düzenlemesine ilişkin olarak da istasyonları ve araç sahiplerini uyardı:

“Yeni düzenleme kapsamında dökme yakıt kullanan araçlar, artık istasyonlardan yakıt almak zorunda. Aksi halde bu yakıtların bedelleri gider olarak yazılamayacak. Bayilerimizin nihai tüketici olan vatandaşları bu konuda zamanında bilgilendirmesi, mağduriyetlerin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.”