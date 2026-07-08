Araç sahipleri dikkat, bu tuzağa düşmeyin! İnternette "Yedek Parça" oyunu oynayan şebeke çökertildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Siber polisi, popüler internet alışveriş sitelerinde ve sosyal medyada "yedek oto parça" adı altında sahte ilanlar açan, ardından alıcılara sahte ödeme linkleri (phishing) göndererek paralarını gasp eden şüphelileri adım adım takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, zanlıların kurdukları bu paravan düzenek üzerinden banka hesaplarında yaklaşık 203 milyon liralık para trafiği döndürdüğü belirlendi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından düğmeye basan ekipler; Sakarya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Çankırı, Muğla, Balıkesir, Mersin, Aydın ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Nokta atışı baskınlarda toplam 25 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

13 ZANLI DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 25 zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'bilişim sistemlerini suiistimal etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Vatandaşların internetten alışveriş yaparken kapıda ödeme veya güvenli ödeme sistemlerini tercih etmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.