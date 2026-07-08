Araç sahipleri dikkat, bu tuzağa düşmeyin! İnternette "Yedek Parça" oyunu oynayan şebeke çökertildi

Sakarya merkezli 14 ilde, internet üzerinden sahte "yedek oto parça" ilanı vererek vatandaşları ağlarına düşüren ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Araç sahipleri dikkat, bu tuzağa düşmeyin! İnternette "Yedek Parça" oyunu oynayan şebeke çökertildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Siber polisi, popüler internet alışveriş sitelerinde ve sosyal medyada "yedek oto parça" adı altında sahte ilanlar açan, ardından alıcılara sahte ödeme linkleri (phishing) göndererek paralarını gasp eden şüphelileri adım adım takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, zanlıların kurdukları bu paravan düzenek üzerinden banka hesaplarında yaklaşık 203 milyon liralık para trafiği döndürdüğü belirlendi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından düğmeye basan ekipler; Sakarya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Çankırı, Muğla, Balıkesir, Mersin, Aydın ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Nokta atışı baskınlarda toplam 25 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

13 ZANLI DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 25 zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'bilişim sistemlerini suiistimal etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Vatandaşların internetten alışveriş yaparken kapıda ödeme veya güvenli ödeme sistemlerini tercih etmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Hamaney'in cenazesi Irak'ta! Binlerce kişi katıldıHamaney'in cenazesi Irak'ta! Binlerce kişi katıldıGündem
Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat!Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

dolandırıcılık sakarya
Günün Manşetleri
Araç sahipleri dikkat, bu tuzağa düşmeyin!
"ABD'ye destek veren her yeri vuracağız"
Trump'tan son dakika açıklaması
Rusya resmen tehdit ilan edildi!
Sultanlar Polonya'yı puan tablosunda ezip geçti
İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
ABD Başkanı Trump'tan Ankara'da CAATSA açıklaması
iflas eden denge politikası
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı!
Çok Okunanlar
3 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 3 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat!
Altın fiyatlarında hareketlilik! Altın fiyatlarında hareketlilik!
'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü! 'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü!