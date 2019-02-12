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Araç sahipleri dikkat! Modun açık olup olmadığını mutlaka kontrol edin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Radyo Yayın ve İdari Koordinatörü Murat Kazanasmaz, araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Kazanasmaz, araçlarda bulunan 'Araçların içerisinden geç' modunun aktif olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği belirtildi

Araç sahipleri dikkat! Modun açık olup olmadığını mutlaka kontrol edin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Radyo Yayın ve İdari Koordinatörü Murat Kazanasmaz, yağışlı havalar ve araç sahipleri için önemli uyarıda bulundu.

Araç sahiplerinin ilgili modun açık olup olmadığını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini belirten Kazanasmaz şunları belirtti:

"Yağışlı havalarda bazı araçlar, kapı camları ve arka camı otomatik olarak tamamen karartarak, sağ, sol ve arka çevre kontrolü sağlanamamakta ve sinyal kolu çalışmamaktadır. 

Bu sebeple aracınızda bulunan 'araçların içerisinden geç' modunun aktif olup, olmadığını kontrol ediniz!"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ibb #murat kazanasmaz
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