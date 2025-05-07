Araç sahipleri dikkat: Plakalarda yeni dönem, cezalar yağacak!

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 32 milyonu aşkın aracı ilgilendiren yeni plaka düzenlemesi yürürlüğe girdi. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve radar sistemlerinde yaşanan okuma sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen uygulama, plakalarda vida, boya ve yansıtıcı gibi unsurları yasaklıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Araç sahipleri dikkat: Plakalarda yeni dönem, cezalar yağacak!
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Sözcü’den Mustafa Balcı’nın haberine göre, daha önce sadece harf ve rakamlar arasındaki vidalar ağır kusur sayılırken, yeni düzenlemeyle artık plakanın köşe kısımlarında yer alan vidalar da araç muayenesinde başarısızlık nedeni olacak.

Muayeneden geçmek için plakanızı yenileyin

Yeni kurallara göre, plakasında vida, boya veya yansıtıcı film bulunan araçlar muayeneden geçemeyecek. Sürücülerin, mevcut plakalarını söküp mevzuata uygun yeni plaka takmaları gerekecek.

Kurala uymayanlara 3 bin 809 TL ceza

Denetimlerde kurallara aykırı plaka tespit edilen sürücülere, "Yönetmelikte belirtilen özelliklere aykırı plaka takmak" gerekçesiyle 3 bin 809 TL idari para cezası uygulanacak. Söz konusu ceza, yalnızca muayene değil, trafikteki kontroller sırasında da kesilebilecek.

Plaka nasıl yenilenir?

Plakasını değiştirmek isteyen sürücüler, öncelikle notere başvurarak yenileme talebinde bulunacak. Eski plaka teslim edildikten sonra, yeni plakanın bilgilerini içeren evrak alınacak. Bu evrakla Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na (TŞOF) bağlı bir odaya gidilerek yeni plaka bastırılacak ve araca takılabilecek.

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