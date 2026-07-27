Araç sahipleri son günü kaçırmayın! Faizle ödemek zorunda kalırsınız

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödeme sürecinde sona yaklaşıldı. Araç sahiplerinin yapacağı ikinci taksit ödemeleri cuma günü tamamlanacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Araç sahipleri son günü kaçırmayın! Faizle ödemek zorunda kalırsınız
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Ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenen MTV'de borcu bulunan araçların muayene işlemleri gerçekleştirilemiyor. Araç muayenesinin yapılabilmesi için MTV’nin de aralarında bulunduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

MTV ÖDEMESİ NEREDEN VE NASIL YAPILABİLİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri şu kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor:

Vergi daireleri
PTT şubeleri
Bankalar
Dijital Vergi Dairesi
Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları

MTV ödemeleri dijital platformlarda plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek kolayca yatırılabiliyor. Bu dijital sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

ÖDEMEYİ GECİKTİRENLERE CEZA UYGULANACAK

Ödemesini 31 Temmuz’a kadar yapmayan araç sahiplerine gecikme faizi uygulanacak.

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