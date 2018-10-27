Bakan tarih verdi! 31 Aralık'a kadar...
Bakan tarih verdi! 31 Aralık'a kadar...
Suudi Arabistan konsolosluğu önünde hareketlilik
Suudi Arabistan konsolosluğu önünde hareketlilik
Pakdemirli'den önemli çağrı
Pakdemirli'den önemli çağrı
Şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı
Şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı

Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, kışa girmeden araçlara bakım yapılması gerektiğini belirterek, "Bakımı yapılmayan araç, sürücüye normalden daha fazla masraf çıkarıyor." dedi.

Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, kışa girmeden araçlara bakım yapılması gerektiğini belirterek, "Bakımı yapılmayan araç, sürücüye normalden daha fazla masraf çıkarıyor. 200-300 liralık masraftan kaçarken 4-5 bin liralık masrafla karşılaşmamak için kışlık bakımları unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, kışa girmeden araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastiklerinin kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kışlık bakımı yapılmayan araçların performansının düştüğünü ve yakıt sarfiyatının arttığını vurgulayan Apaydın, "Bakımı yapılmayan araç, sürücüye normalden daha fazla masraf çıkarıyor. 200-300 liralık masraftan kaçarken 4-5 bin liralık masrafla karşılaşmamak için kışlık bakımları unutmayalım." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #kış bakımı #araç #otomobil #bakım
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.