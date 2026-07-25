Aracı sular altında kalan vatandaş isyan etti: ''Hala borcunu ödüyorum''

Olayın şokunu üzerinden atamayan Delibaş, günlerdir yapılan meteorolojik uyarılara rağmen mazgalların temizlenmediğini iddia ederek "Ankara gibi bir şehirde verilen hizmet ancak bu kadar. Biz verdiğimiz vergilerin hakkını istiyoruz. Benim emeklerime yazık değil mi. Arabamın daha borcu var. Hala ödüyorum. Aracım artık kullanılamaz halde. Izgaralar ve mazgallar sadece bugünlerde mi temizleniyor. Bir haftadır uyarılar yapılıyordu neden öncesinde bir önlem alınmadı. Bizlere yazık değil mi. İnsanları rezil ettiler. Bizim için vatandaşa hizmet önemli. Başka bir şey istemiyoruz. Aracın içerisinde o sırada ailemden birileri olsaydı nasıl kurtarabilirdim ki onları. Arabam suyun içinde görünmüyordu. Bizlere yazık oldu. 600 bin liraya almıştım bu arabayı. 300 bin lira da borcunu ödüyorum" dedi.