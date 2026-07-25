Aracı sular altında kalan vatandaş isyan etti: ''Hala borcunu ödüyorum''
Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Altındağ'daki bir alt geçidi su bastı. Sular altında kalan otomobilinden son anda çıkarak ölüm tehlikesi atlatan 55 yaşındaki sürücü Sait Delibaş, gözyaşları içinde belediye hizmetlerinin yetersizliğine tepki gösterdi.
Sabah saatlerinde Ankara genelinde etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Altındağ ilçesinde yer alan Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçit, aşırı yağışlar sonucu tamamen suyla doldu.
Yaşanan taşkının ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri alt geçidi araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi alırken, belediye personelleri de biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Su baskını nedeniyle güzergahtaki sürücüler zor anlar yaşadı ve su içinde kalan araçlarda maddi hasar meydana geldi.
"ARACIMI SU BASTI, DIŞARIYA ATLADIM"
Otomobiliyle alt geçitte sular altında kalarak mahsur kalan 55 yaşındaki Sait Delibaş, kendi çabasıyla kurtulduktan sonra gözyaşlarını tutamadı.
Yaşananlardan dolayı belediye yetkililerinin gerekli altyapı tedbirlerini almadığını savunan Delibaş, olay anını şu sözlerle ifade etti:
"İşten çıkmıştım, evime gidiyordum. Yağmur yağışı şiddetlenmişti. Hiçbir önlem alınmamıştı. Geçtiğim köprünün ayağındaki su kanalında aniden taşkın oldu. İçi temizlenmemişti. İçinden atık malzemeler çıkıyordu. Yükselen su aracımı yukarıya kaldırdı. Suyun içinde kaldım. Aracımı su bastı. Dışarıya atladım. Canımı kurtarmaya çalışıyordum. Suları tahliyen etmeye çalışan işçilerden aracımı kurtarmak yardım istedim ama yapabilecek bir şeylerinin olmadığını söylediler."
Otomobilinin tamamen sular altında kalarak kullanılamaz hale geldiğini belirten sürücü, duruma olan sitemini, "Ankara gibi bir şehirde verilen hizmet ancak bu kadar. Benim emeklerime yazık değil mi. Arabam suyun içinde görünmüyordu. Hala borcunu ödüyorum" diyerek dile getirdi.
Olayın şokunu üzerinden atamayan Delibaş, günlerdir yapılan meteorolojik uyarılara rağmen mazgalların temizlenmediğini iddia ederek "Ankara gibi bir şehirde verilen hizmet ancak bu kadar. Biz verdiğimiz vergilerin hakkını istiyoruz. Benim emeklerime yazık değil mi. Arabamın daha borcu var. Hala ödüyorum. Aracım artık kullanılamaz halde. Izgaralar ve mazgallar sadece bugünlerde mi temizleniyor. Bir haftadır uyarılar yapılıyordu neden öncesinde bir önlem alınmadı. Bizlere yazık değil mi. İnsanları rezil ettiler. Bizim için vatandaşa hizmet önemli. Başka bir şey istemiyoruz. Aracın içerisinde o sırada ailemden birileri olsaydı nasıl kurtarabilirdim ki onları. Arabam suyun içinde görünmüyordu. Bizlere yazık oldu. 600 bin liraya almıştım bu arabayı. 300 bin lira da borcunu ödüyorum" dedi.
Aracından çıkıp taşların üzerinden koşarak canını kurtardığını anlatan sürücü, "O an çok korktum. Su bir anda yükseldi. Taşların üzerinden koşarak çıktım. Su alıp götürüyordu beni neredeyse. Benim yerime bir kadınla çocuk olsaydı nasıl kurtulacakları bilmiyorum. Önlemlerin önceden alınması lazım. Çalışmaların eksiksiz yapılması lazım" ifadelerini kaydetti.