Aracında ölü bulunmuştu: 2 yıl sonra eşine "kasten öldürme" suçlaması ile dava açıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 18 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan olayda, 23 yaşındaki Muhammed Köseoğlu aracının içerisinde ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame, Zile Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, maktulün eşi Ş.S.K. sanık sıfatıyla yer aldı.

İddianamedeki detaylara göre olay, Turhal otogarı civarında park halindeki bir araçta gerçekleşti. Olay günü Muhammed Köseoğlu ile resmi nikahlı eşi Ş.S.K. arasında bir tartışma çıktığı ve bu tartışmanın bir süre devam ettiği kayıtlara geçti. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Köseoğlu'nun sağ göğüs bölgesinden bitişik atış mesafesiyle vurulduğu, iç organ yaralanmasına bağlı iç kanama neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SİLAH ÜZERİNDE PARMAK İZİNE RASTLANMADI

Kriminal inceleme raporlarında dikkat çekici bulgulara yer verildi. Şüpheli Ş.S.K.'nin ellerinden alınan svap örneklerinde atış artığı tespit edilirken, maktulün el ve tırnak sürüntülerinde DNA profili bulundu. Öte yandan, olayda kullanılan silah üzerinde herhangi bir parmak izine rastlanmadı. Bu durum iddianamede, silahın olay sonrası temizlenmiş olabileceği değerlendirmesiyle yer aldı.

Soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtları ve tanık beyanları, çiftin olay günü defalarca tartıştığını ortaya koydu. İncelemelerde, ikilinin otomobil ile otogar yakınlarında bulunan bir tır parkına gittikleri tespit edildi.

İLK DURUŞMA NİSAN AYINDA

Elde edilen deliller, uzmanlık raporları ve tanık ifadelerini değerlendiren savcılık, şüpheli Ş.S.K. hakkında "kasten öldürme" suçundan kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğuna karar verdi. Sanık hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma suçlamaları da dosyaya eklendi. Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması 29 Nisan'da yapılacak.