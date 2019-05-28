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Aracını satıp köylülere fide desteği sağladı

Aracını satıp köylülere fide desteği sağladı. Çorum İskilip Kaymakamı Bestami Alkan, fidelerin ücretini ödeyecek kaynak bulamayınca makam aracını satışa çıkardı.

Aracını satıp köylülere fide desteği sağladı

Amacı sadece göç yüzünden boşalan köylerde üretimi teşvik etmekti. Sonuçta makam arabasını satışa çıkarmak zorunda kaldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde kaymakamlık tarafından yurttaşlara 1 milyon 565 bin çilek fidesi ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kaymakamlık, özel bir firmadan temin ettiği çilek fidelerinin bedelinin bir kısmını ödedi. Ancak kalan 400 bin liralık borcu ödemek için kaynak bulunamadı.

Kaymakam Beyazit Bestami Alkan, borcun ödenmesi için kullandığı makam aracını satışa çıkardı.

Aracın satışı için İskilip Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan ihale ilanı, Kaymakamlığın sitesinde yayımlandı.

İhale şartnamesine göre, 53 bin 456 lira muhammen bedelle satışa çıkarılan 2005 model makam aracının ihalesi, 18 Haziran'da yapılacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #çorum
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