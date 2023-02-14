Araçla ulaşılamayan depremzedelere motosikletle ilaç taşıyorlar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da birçok noktada yolların çökmesi ve enkaz yığınları nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Depremden etkilenen vatandaşlara tıbbi malzeme başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması için Balıkesir'deki motosiklet tutkunları harekete geçti.

Adıyaman'a ulaşan 25 kişilik motorize ekip, kriz merkezine gelen talepler doğrultusunda belirlenen noktalardan ekiplerin hazırladığı malzemeleri enkaz yığınlarını aşarak afetzedelere ulaştırmaya başladı.

"TRAFİĞİN SIKINTILI OLDUĞU BÖLGELERE DAHA HIZLI ULAŞABİLİYORUZ"

Ekip sorumlusu Özgür Candar, AA muhabirine, motosiklet tutkunları olarak depremde zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için seferber olduklarını söyledi.

Yollarda oluşan sıkıntılar nedeniyle motosiklete ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Candar, şöyle konuştu:

- İlimizin Bandırma ve Akhisar ilçelerinde toplanıp buraya geldik. Burada acil durumlarda ilaç dağıtımının hızlı gerçekleşmesi için görev yapacağız. Mümkün olduğunca ve en hızlı şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışacağız. Araçların ulaşamadığı birçok yer var. Kırsal bölgelerde vatandaşların ihtiyaçları var. Motosikletler bu anlamda çok büyük bir avantaj. Adıyaman'ın ulaşılamayan yerlerine, trafiğin sıkıntılı olduğu bölgelere daha hızlı ulaşabiliyoruz.

"BİZLERİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLUYORLAR"

Ekipte yer alan motosiklet tutkunu Ezgi Dilem Eralp da ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını belirterek, araçların giremediği yerlere hızlı bir şekilde ilaç ve diğer ihtiyaçları ulaştırdıklarını söyledi.

"Bizleri görünce çok mutlu oluyorlar." diyen Eralp, depremzedelere destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Özden Varlık ise yaklaşık 1200 kilometre yol kat ederek Adıyaman'a ulaştıklarını anlatarak, amaçlarının yardımları hızla ihtiyacı olanlara ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Ülke olarak zor günlerden geçildiğini dile getiren Varlık, "İnsanların psikolojisi ciddi derecede bozuldu. Üzüntülüyüz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız." diye konuştu.