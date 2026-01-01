Araçlar çalışmadı, göller dondu! Türkiye’nin en soğuk ili belli oldu

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırırken, gece sıcaklıkları sıfırın altına indi. En soğuk ilimiz belli oldu...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle gece en düşük hava sıcaklığı Bolu’da kaydedildi. Meteoroloji verilerine göre Türkiye’nin en soğuk ilk üç noktası Bolu’nun ilçeleri olurken, Abant Gölü Milli Parkı’nda sıcaklık eksi 21,3 derece olarak ölçüldü.

Araçlar çalışmadı, göller dondu! Türkiye’nin en soğuk ili belli oldu - Resim : 1

Kış turizminin önemli merkezleri arasında bulunan ve “Tabiatın Kalbi” olarak bilinen Bolu’da kar yağışının ardından ayaz etkili oldu. Kent genelinde gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altında seyrederken, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Araçların camları buz tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu ve göl ile göletlerin yüzeyi buzla kaplandı.

ZİRVEDE ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre, Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerleri sıralamasında ilk üç sırada Bolu yer aldı. Ülkenin en soğuk noktası, eksi 21,3 derece ile Abant Gölü Milli Parkı olarak kayıtlara geçti. Abant’ı, eksi 19,4 derece ile Gerede ilçesine bağlı Samat köyü takip etti. Üçüncü sırada ise eksi 18,3 derece ile Bolu’nun Dörtdivan ilçesi bulundu.

Dondurucu soğukların sabah saatlerine kadar etkili olduğu kentte vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta zorluk yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bolu soğuk kar yağışı
Günün Manşetleri
Çok Okunanlar
