Araçları alınmazsa devlet satacak: 14 bin araç için düğmeye basıldı

Yeni düzenlemeyle birlikte uzun süredir bağlı bulunan araçların satışına izin verildi. Satışa konu 14 bin araçtan yaklaşık 50 milyar lira gelir bekleniyor. Araçlar tüm borçlardan arındırılmış şekilde teslim edilecek.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Araçları alınmazsa devlet satacak: 14 bin araç için düğmeye basıldı
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9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle, vergi, ceza ve haciz gibi nedenlerle bağlanarak belirli merkezlerde bekletilen araçların satışına izin verildi. En az 6 aydır alınmayan araçlar için satış süreci başlatılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğe göre; trafikten men edilen araçların sahiplerine bildirim yapılacak. 6 ay içinde teslim alınmayan araçlar, ilgili kamu kurumları tarafından satılacak.

Satış öncesi teknik inceleme yapılacak; hurda niteliğindekiler lisanslı firmalara, diğer araçlarsa doğrudan kamu idaresi eliyle satışa çıkarılacak. Tüm şerhler — haciz, ipotek, rehin gibi — kaldırılarak araçlar borçsuz şekilde yeni sahiplerine devredilecek.

Uygulama kapsamında yaklaşık 14 bin araç satışa konu olacak. Yetkililer, bu satışlardan yaklaşık 50 milyar lira gelir elde edilmesini bekliyor. Araç parçalarının büyük kısmının geri dönüşümle sanayiye kazandırılması hedefleniyor.

Elde edilen gelir önce varsa kamu alacaklarına aktarılacak. Artan tutar, araç sahibine bildirilecek ve bir ay içinde başvuru yapılması durumunda ödeme gerçekleştirilecek. Beş yıl içinde başvuru yapılmazsa, kalan miktar Hazine’ye aktarılacak.

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