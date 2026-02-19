Arada sadece 7 metre var: Bir taraf iftar açarken diğerleri bekliyor

Komşular 1 dakika farkla iftar açıyor

Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi arasındaki 7 metrelik yol, iki şehri birbirinden ayırıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yerinde yolun bir tarafı Samsun, diğer tarafı Ordu topraklarında yer alırken; bu durum Ramazan ayında ilginç bir iftar sofrası tablosu ortaya çıkarıyor.

Bölgede bulunan iki caminin arası yaklaşık 100 metre olmasına rağmen, meridyen farkı nedeniyle ezanlar kimi zaman 1-2 dakika arayla okunuyor. Ordu tarafında ikamet eden vatandaşlar, Samsun tarafındaki komşularına göre oruçlarını 1 dakika daha erken açıyor.

İLK 4 GÜN AYNI, SONRASI FARKLI

2026 yılı Ramazan ayının ilk 4 gününde aynı dakikada iftar yapacak olan mahalle sakinleri, geri kalan günlerde ise meridyen farkı nedeniyle oruçlarını birer dakika farkla açacak. Mahallede düzenlenen ortak iftar programları ise iki şehrin sakinlerini aynı sofrada buluşturuyor.

"BU DA BURANIN GÜZELLİĞİ"

Ordu İkizce Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, bölgedeki durumu şu sözlerle anlattı:

"Buranın bir tarafı Samsun Terme, diğer taraf Ordu İkizce ilçesine bağlı. Meridyen farklarından dolayı ilk 4 gün aynı anda iftar açacağız, Sonraki günlerde birer dakika arayla iftar açılacak. Bu da buranın güzelliği. Geçen yıl 2 Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından düzenlenen iftar programı vardı, aynısı bu sene de tekrarlanacak."

"BİZ ALIŞTIĞIMIZ İÇİN ZOR OLMUYOR"

Ordu tarafında oturup Samsun tarafında esnaflık yapan Fahrettin Kışla ise durumu kanıksadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bizim için zor olmuyor. Burada Ordu ile Samsun arasında 1 dakika fark var, Ordu tarafı daha erken okunuyor. Biz bu duruma alıştık, bizim için fark etmiyor. Burada dahili telefonların alan kodları da farklı."