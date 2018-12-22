Bir günde dört mevsimin yaşandığı Türkiye'nin sahil kesimlerine yazı aratmayan hava hakim... Antalya ve Muğla'da güneşi fırsat bilen vatandaşlar, aralık ayında denize girdi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.
Hava sıcaklığının 17 derece kaydedildiği Antalya'da, güneşi fırsat bilen vatandaşlar plajlara akın etti.
Bazı tatilciler denize girdi, bazıları çocuklarıyla kano yaptı. Çocukların kumsalda oynaması renkli görüntüler oluşturdu.
Bir hafta süren yağışlı havanın ardından Muğla'da da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Yurttaşlar, Bodrum, Marmaris ve Fethiye plajlarında yoğunluk oluşturdu.
Kimisi güneşlendi, kimisi denize girdi... Macera tutkunları ise bin 200 metredeki Babadağ'da yamaç paraşütü yaparak Ölüdeniz'in manzarasını izledi.
ulusal.com.tr