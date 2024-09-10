Aranan şahıslar "Çeber'e" sıkıştıldı: 3 bin 126 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür düzenlenen Çember-22 operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 126 firarinin yakalandığını açıkladı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından aranan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen Çember-22 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
Aranan Suçlulara Yönelik Çember Operasyonları Devam Ediyor❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 10, 2024
8️⃣1️⃣ ilde son 5️⃣ gündür “Mahkemelerimizce Yakalama Kararı Verilen ve Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-22” operasyonlarında 3️⃣.1️⃣2️⃣6️⃣ şahıs yakalandı❗
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Aranan… pic.twitter.com/CWDSKk4iEJ