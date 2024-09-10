Aranan şahıslar "Çeber'e" sıkıştıldı: 3 bin 126 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür düzenlenen Çember-22 operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 126 firarinin yakalandığını açıkladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Aranan şahıslar "Çeber'e" sıkıştıldı: 3 bin 126 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından aranan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen Çember-22 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

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