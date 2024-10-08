Arap Tayı "Özmen Bey" rekor fiyata satıldı!

TİGEM’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen müzayedeyle gerçekleştirildi. Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan Anadolu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen üstün genetik özelliklere sahip 15 safkan Arap elit tayı, açık artırmaya çıkarıldı ve büyük ilgi gördü.

Müzayede sırasında, "Turbo"nun yavrusu olan "Özmen Bey" isimli tay, 6 milyon lira karşılığında Ömer Bilir tarafından satın alındı. TİGEM, düzenlenen açık artırmada toplamda 26 milyon 300 bin lira gelir elde etti.

Müzayedede konuşan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, TİGEM'in, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna kadar uzanan safkan Arap atı yetiştiriciliğindeki önemli rolüne dikkat çekti. TİGEM'in profesyonel bir yaklaşımla bu genetik mirası koruyarak günümüze ulaştırmada büyük bir katkı sağladığını belirten Bülbül, safkanların genetik kapasite açısından şampiyon adayı olduğunu vurguladı.

TİGEM’in 2024 yılı son safkan Arap elit tay satışı, 22 Ekim Salı günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Bu müzayedede, Karacabey Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen en seçkin safkan taylar camiaya sunulacak.