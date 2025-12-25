Aras Kargo’da 'Kırmızı Kahramanlar' sahada: Yönetim kampanya döneminde operasyonla omuz omuza

Aras Kargo, sektörde dikkat çeken bir uygulamayla genel müdürlük ve saha arasındaki duvarları kaldırdı. Yoğun geçen kampanya döneminde masa başındaki işlerini bırakan üst düzey yöneticiler ve idari personel, operasyona destek vermek için üniformaları giydi.

Türkiye’nin kargo sektöründeki önemli oyuncularından Aras Kargo, kampanya dönemlerinde artan iş hacmini yönetmek ve kurum içi dayanışmayı artırmak amacıyla "Kırmızı Kahramanlar Saha Buluşması"nı gerçekleştirdi.

İnsan ve Kültür birimi liderliğinde yürütülen organizasyon kapsamında, şirketin idari kadrosunda görev yapan 1000’in üzerinde çalışan, Türkiye genelindeki şube ve transfer merkezlerine giderek operasyon süreçlerine fiilen katıldı.

CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KOLİ TAŞIDI

Sektörde bu ölçekte ilk kez hayata geçirilen uygulamada üst yönetim de sahada yer aldı. Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve Avusturya Postanesi Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum, Aras Kargo CEO’su Barbara Hagen ve Aras Kargo COO’su Utku Ayyarkın, transfer merkezi ve şube operasyonlarında çalışanlarla birlikte mesai yaptı.

Hadımköy ve İkitelli Transfer Merkezleri'nde gerçekleşen çalışmalarda yöneticiler ve ofis çalışanları; araç boşaltma, loop sorter yükleme ve trans palet kullanma gibi görevleri üstlendi. Bazı idari çalışanlar ise şube ekipleriyle dağıtıma çıkarak kapıya teslimat süreçlerini bizzat gerçekleştirdi.

SAHAYA ÇIKMADAN ÖNCE DİJİTAL EĞİTİM

Operasyonel güvenliği sağlamak ve iş akışını aksatmamak adına etkinlik öncesinde kapsamlı bir hazırlık süreci işletildi. Sahaya inecek idari personel, Aras Kargo İnsan ve Kültür departmanına bağlı Eğitim ve Gelişim Birimi tarafından yönetilen "Aras Akademi GO" platformu üzerinden eğitim aldı. Çalışanlar; görev tanımları, operasyonel süreçler ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) talimatlarını içeren dijital eğitimleri tamamladıktan sonra sahada görevlendirildi. 

"GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ"

Saha deneyiminin ardından değerlendirmelerde bulunan Aras Kargo CEO’su Barbara Hagen, uygulamanın operasyonel içgörü kazandırdığını belirtti. Hagen şunları söyledi: “Kırmızı Kahramanlar Saha Buluşması, Aras Kargo’nun gücünü oluşturan ekiplerimizin sahadaki özverisini ve profesyonelliğini daha yakından deneyimlememizi sağladı. Sahada geçirdiğimiz süre boyunca çalışma arkadaşlarımızın müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için gösterdiği çabayı yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Bu deneyim, sürdürülebilir taşımacılığın geleceğini şekillendirirken, operasyonlarımızı çalışanlarımızın gerçek ihtiyaç ve içgörüleri doğrultusunda geliştirmemize önemli katkı sağlayacak. Aras Kargo ailesi olarak aynı amaç doğrultusunda hep birlikte ilerlemekten gurur duyuyoruz.”

Aras Kargo İnsan & Kültür ve Hukuk Başkan Yardımcısı Yiğitcan Bozoğlu ise projenin kurum kültürüne etkisine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Çalışan bağlılığı ve ekiplerimizin motivasyonu Aras Kargo olarak en büyük önceliklerimizden biri. Kırmızı Kahramanlar Saha Buluşması, idari kadromuzun sahadaki ekiplerle bir araya gelerek birbirlerini daha yakından tanımasını, saha deneyimlerini paylaşmasını ve ekip ruhunu güçlendirmesini sağladı. Bu etkinlik bizim için sahadaki çalışmaların önemini gözlemlememizi sağlayan ve aidiyet duygusunu güçlendiren çok değerli bir fırsat oldu. Ekiplerimizin birlikte hareket etmesini ve birbirine destek olmalarını Aras Kargo’nun kurum kültürünü ve dayanışma ruhunu yansıtan en değerli unsur olarak görüyoruz.”

