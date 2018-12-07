Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Mehmet Güzel evinde ölü bulundu.

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Mehmet Güzel evinde ölü bulundu.



Güzel'in (36) 2 gündür fakülteye gelmemesinden şüphelenen arkadaşları, durumu polise bildirdi.



Araştırma görevlisinin Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki evinin kapısını kırarak içeri giren polis ekibi, yerde Güzel'in cesediyle karşılaştı.



Güzel'in cenazesi, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna gönderildi.



İlk incelemelere göre, evinde yalnız yaşayan Mehmet Güzel'in epilepsi rahatsızlığına bağlı geçirdiği nöbet sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.



Güzel'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderilecek.