Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde arazi anlaşmazlığı iddiasıyla tartıştığı ağabeyini öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı iddiasıyla tartıştığı ağabeyini öldürdü.



Alınan bilgiye göre, M.A. arazi meselesi yüzünden ağabeyi Bahattin A. ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ağabeyini vuran M.A. olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Bahattin A, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ağabey Bahattin A, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.