İdlib’te konvoyumuza saldırı
İdlib’te konvoyumuza saldırı
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

Arazi anlaşmazlığı yüzünden ağabeyini öldürdüğü iddiası

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde arazi anlaşmazlığı iddiasıyla tartıştığı ağabeyini öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Arazi anlaşmazlığı yüzünden ağabeyini öldürdüğü iddiası

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı iddiasıyla tartıştığı ağabeyini öldürdü.

Alınan bilgiye göre, M.A. arazi meselesi yüzünden ağabeyi Bahattin A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ağabeyini vuran M.A. olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Bahattin A, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağabey Bahattin A, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tartışmak #Ölü #ağabey
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.