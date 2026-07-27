Arazi kavgası kanlı bitti! Ağabeyini bulamayınca yengesini öldürdü
Düzce'nin Yığılca ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden ağabeyiyle tartışan şahıs, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Ağabeyini bulmak için silahla tarlaya giden şüpheli, nerede olduğunu söylemeyen yengesi Saime Kocatepe'yi vurarak öldürdü.
Cinayet, Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Kocaoğlu köyünde işlendi. Aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan Y. Kocatepe ile ağabeyi H. arasında tartışma yaşandı. İki kardeş arasındaki bu gerilim kısa sürede büyüyerek şiddet eğilimine dönüştü.
Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan Y. Kocatepe, kendi evine giderek pompalı tüfeğini aldı ve tekrar ağabeyi H.'nin yaşadığı eve yöneldi. Silahla geldiği evde ağabeyini bulamayan şüpheli, onu aramayı sürdürerek köydeki tarlalık alana doğru hareket etti.
Y. Kocatepe, tarlada yengesi Saime Kocatepe ile karşılaştı. Karşısında yengesini gören şüpheli, ağabeyinin nerede olduğunu sordu. Amacına ulaşamayan Y. Kocatepe, elindeki pompalı tüfekle yengesi Saime Kocatepe'ye ateş açtı. Silahlı saldırının ardından kanlar içinde yere yığılan kadını tarlada bırakan zanlı, ağabeyini aramak üzere bölgeden hızla uzaklaştı.
Tarladan yükselen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Saime Kocatepe'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Yığılca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayetin ardından kayıplara karışan ve ağabeyini aramaya devam eden cinayet zanlısı Y. Kocatepe, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.