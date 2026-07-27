Arazi kavgası kanlı bitti! Ağabeyini bulamayınca yengesini öldürdü

Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan Y. Kocatepe, kendi evine giderek pompalı tüfeğini aldı ve tekrar ağabeyi H.'nin yaşadığı eve yöneldi. Silahla geldiği evde ağabeyini bulamayan şüpheli, onu aramayı sürdürerek köydeki tarlalık alana doğru hareket etti.