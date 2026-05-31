Arazi kavgası kanlı bitti: Kardeşinin olduğu araca kurşun yağdırdı
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı can aldı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen olayda kardeşinin bulunduğu araca ateş açan şüpheli, 1 kişinin ölümüne neden oldu.
Olay, Çukurdere Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Z.Ş., arazi meselesi nedeniyle kardeşinin içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenledi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Şenol’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Seçim Şenol ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin Şenol’un cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.
6 8
7 8
8 8