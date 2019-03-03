Ardahan'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Ardahan'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Ardahan'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Ardahan merkez: Özcan Güven



Adalet ve Kalkınma Partisi

Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)

Göle: İlhan Gültekin

Hanak: Taşdemir Çoban

Damal: Özge Derdiyok



Posof: Cahit Ulgar



Çıldır: Kemal Yakup Azizoğlu





Cumhuriyet Halk Partisi

Ardahan merkez: Faruk Demir

Göle: Özel Özen

Hanak: Ayhan Büyükkaya

Damal: Ergin Önal

Posof: Onur Bayraktar

Çıldır: Mehmet Mülazim Karaçay





Milliyetçi Hareket Partisi

Göle: Oktay Arslan



Hanak: Şahin Laçin



Damal: Taner Tan



Posof: Cevdet Derim



Çıldır: Çağrı Alkanat



Halkların Demokratik Partisi

Göle: Nizamettin Öztürk





İYİ Parti

Ardahan merkez: Mete Özdemir

Hanak: Hüseyin Çağ



Saadet Partisi

Ardahan merkez: Mustafa Çapan

Göle: Mehmet Şimşek

Damal: Muhammet Emin Önder

Hanak: Serhat Balcı

Çıldır: Muhammed Burak Karaçelik

Posof: Hakan Yıldırım



Türkiye Komünist Partisi

Ardahan merkez: Murat Özdemir



Bağımsız Türkiye Partisi

Ardahan merkez: Erhan Kaya

Göle: Fatma Betül Balcı

Çıldır: Burak Akdeniz

Posof: Gullu Nuroğlu



Demokrat Parti

Göle: Akın İsmailoğlu

Damal: Ahmet Haydar Cenk

Hanak: Pakize Doğan



Demokratik Sol Parti

Ardahan merkez: İmkan Balcı



Hanak: Necat Tuna



Damal: Mehmet Ali Akkuş



Çıldır: Mutlu Göksu



Bağımsız aday

Damal: Tolga Erezer