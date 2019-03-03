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Ardahan 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Ardahan'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Ardahan 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Ardahan'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Ardahan'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi 
Ardahan merkez: Özcan Güven

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)
Göle: İlhan Gültekin
Hanak: Taşdemir Çoban 
Damal: Özge Derdiyok 

Posof: Cahit Ulgar 

Çıldır: Kemal Yakup Azizoğlu 


Cumhuriyet Halk Partisi
Ardahan merkez: Faruk Demir
Göle: Özel Özen
Hanak: Ayhan Büyükkaya
Damal: Ergin Önal
Posof: Onur Bayraktar
Çıldır: Mehmet Mülazim Karaçay 


Milliyetçi Hareket Partisi 
Göle: Oktay Arslan 

Hanak: Şahin Laçin 

Damal: Taner Tan 

Posof: Cevdet Derim 

Çıldır: Çağrı Alkanat

Halkların Demokratik Partisi 
Göle: Nizamettin Öztürk 


İYİ Parti 
Ardahan merkez: Mete Özdemir
Hanak: Hüseyin Çağ

Saadet Partisi
Ardahan merkez: Mustafa Çapan
Göle: Mehmet Şimşek
Damal: Muhammet Emin Önder
Hanak: Serhat Balcı
Çıldır: Muhammed Burak Karaçelik 
Posof: Hakan Yıldırım

Türkiye Komünist Partisi
Ardahan merkez: Murat Özdemir

Bağımsız Türkiye Partisi
Ardahan merkez: Erhan Kaya
Göle: Fatma Betül Balcı
Çıldır: Burak Akdeniz
Posof: Gullu Nuroğlu

Demokrat Parti
Göle: Akın İsmailoğlu
Damal: Ahmet Haydar Cenk
Hanak: Pakize Doğan

Demokratik Sol Parti 
Ardahan merkez: İmkan Balcı 

Hanak: Necat Tuna 

Damal: Mehmet Ali Akkuş 

Çıldır: Mutlu Göksu 

Bağımsız aday
Damal: Tolga Erezer

Etiketler; #ardahan
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