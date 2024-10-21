Ardahan beyaza büründü
Ardahan'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Şehir beyaza bürünürken araçların üstü ve yeşil alanlar karla kaplandı.
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Ardahan'da gece sağanak yağış etkili oldu. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sağanak sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı.
Kentte araçların üstü, sokaklar ve yeşil alanlar karla kaplandı. Şehirde kar yağışından ötürü güzel manzaralar oluştu.
Ardahan'ın Posof ilçesinde de kar etkili oldu.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ise Aladağlar karla kaplandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı