Ardahan beyaza büründü

Ardahan'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Şehir beyaza bürünürken araçların üstü ve yeşil alanlar karla kaplandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ardahan beyaza büründü
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Ardahan'da gece sağanak yağış etkili oldu. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sağanak sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte araçların üstü, sokaklar ve yeşil alanlar karla kaplandı. Şehirde kar yağışından ötürü güzel manzaralar oluştu.

Ardahan beyaza büründü - Resim : 1

Ardahan'ın Posof ilçesinde de kar etkili oldu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ise Aladağlar karla kaplandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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