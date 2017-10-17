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Ardahan'da kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi

ARDAHAN'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından akşam saatlerinde çıkan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde öğrenciler kırılan ağaç dallarının arasından okula gitmeye çalıştı

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi

Kar yağışının beraberinde getirdiği fırtına, kent merkezinde ve Ardahan- Artvin karayolu üzerindeki Sahara geçidi ile Ardahan- Posof karayolunun Ilgar geçidinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle karayollarında görüş mesafesi sıfır metreye kadar düştü, bazı sürücüler aracını yol kenarına çekerek fırtınanın dinmesini bekledi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli tedbirli olmalarını istedi.

Fırtına nedeniyle kırılan ağaçlar ise bugün öğrencilere zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 20 santimi buldu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu 17 köy yolu ile bağlantı koptu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise yazlık lastiklerle ilerlemekte güçlük çekti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ardahan #kar
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