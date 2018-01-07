Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da kayak heyecanı yaşanıyor. Göle ilçesinde inşa edilen kayak tesisi renkli görüntülerle hizmete girdi.

Bu görüntüler Ardahan'dan. Göle ilçesinde yapımı tamamlanan kayak tesisi, renkli görüntülerle hizmete açıldı.



Tesis, Spor Toto tarafından 2 Milyon Lira'ya yapıldı.



750 metre uzunluktaki tesiste 600 kişi kayabilecek.



"Göle Kayak Tesisleri" genç sporcuların gösterisiyle şenlendi.







ulusal.com.tr