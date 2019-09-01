Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Ardahan-Kars kara yolunun Artvin yolu kavşağında Aytaç Ertem idaresindeki 35 KC 121 plakalı otomobil ile Selahattin Erbeygil'in kullandığı 01 CZB 63 plakalı midibüs, çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Ertem ile midibüsteki Hasret, Eren, Zeliha ve Yaman Erbeygil yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

