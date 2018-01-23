Ardahan'da, TSK'nin "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Ardahan'da, Türk Silahlı kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nin, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanları takibe aldı.



Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Ardahan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı çıkartılan 5 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı

Emniyetteki sorgulaması tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ö.T, Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan tutuklandı.

Diğer 4 şüphelinin emniyetteki sorgulamaları sürüyor.