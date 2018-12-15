banner999
İsrail askerleri Latife Ebu Hamid'in evini yıktı
İsrail askerleri Latife Ebu Hamid'in evini yıktı
Aktaş Gölü dondu
Aktaş Gölü dondu
Başkentte su faturalarında indirim
Başkentte su faturalarında indirim
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

Ardahan'daki Aktaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle, Ardahan'daki dere ve nehirlerin yanı sıra Aktaş Gölü'nün yüzeyi de buz tuttu.

Ardahan'daki Aktaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Türkiye'de bulunan Ardahan'ın Çıldır ilçesi hudutlarındaki Aktaş Gölü yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplandı.

Aktaş Gölü kıyısındaki Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyünde yaşayanlar, gölün yüzeyini kaplayan buzu kırarak hayvanlarının su ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

Donan gölde bulunan karabatakların ise toplu halde göl üzerindeki görüntüleri ilgi çekti.

Yetkililer, göl yüzeyindeki buz tabakasının ince olması nedeniyle üzerine çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kenarbel Köyü Muhtarı Serkan Akgün, gölün bu yıl geç donduğunu, bu nedenle karabatakların henüz göç etmediğini belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #aktaş gölü #ardahan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.