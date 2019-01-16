Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Gümüşhane ve çevresinde bu gece geç saatlerden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.



Kuvvetli yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan verilmemesinin amaçlandığı vurgulanarak, "Tüm il genelinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin eğitim-öğretimine, 16 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadesine yer verildi.





Ardahan

Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Göle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan ilçenin Ardahan bağlantılı yollarında da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.