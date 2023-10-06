Ardahan ve Kars'ta Soğuk Hava Etkili Oldu!

Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili olmaya başladı. Ardahan'da sis ve buzlanma oluşurken Kars'ta da yüksek kesimlere kar yağdı.

Ardahan ve Kars'ta Soğuk Hava Etkili Oldu!
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Yurt genelinde hava sıcaklıklarındaki düşüşler bazı illerde etkisini artırmaya başladı. Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava, kış aylarından manzaralar göstermeye başladı.

Ardahan'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Kentte bitkiler kırağı tutarken park halindeki araçların camlarının da buzla kaplandığı görüldü. Kura Nehri ile Ardahan Köprüsü bölgelerinde de yoğun sis oluştu.

Kars'ta da soğuk hava etkisini gösterdi. Sarıkamış ilçesinde yüksek kesimlere kar yağışı gerçekleşti. Yağışla birlikte Allahuekber ve Soğanlı dağları beyaza büründü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kars # Hava durumu # ardahan
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