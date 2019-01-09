Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi. Ardahan'da okullar bugün tatil edildi

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitimin tatil edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.



Bu kapsamda, Taraklı, Akyazı, Karasu, Hendek ve Kocaali ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.



Açıklamada, diğer ilçelerde ise eğitimin devam ettiği bildirildi.



Ardahan'da okullar bugün tatil edildi

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığını belirtti.

Çerkezoğlu, "Kar yağışının devam etmesinden dolayı, bugün il genelinde okullarımızın tamamında eğitime ara verdik." dedi.

Çerkezoğu, eğitim öğretimin 10 Ocak Perşembe günü yeniden başlayacağını bildirdi.

Bugün hamile ve engelli kamu personeli de izinli sayılacak.