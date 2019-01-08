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Ardahan ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? (9 Ocak Çarşamba)

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi. Ardahan'da okullar yarın tatil edildi

Ardahan ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? (9 Ocak Çarşamba)

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitimin tatil edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. 

Bu kapsamda, Taraklı, Akyazı, Karasu, Hendek ve Kocaali ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime yarın ara verildiği kaydedildi. 

Açıklamada, diğer ilçelerde ise eğitimin devam ettiği bildirildi. 

Ardahan'da okullar yarın tatil edildi
İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığını belirtti.
Çerkezoğlu, "Kar yağışının devam etmesinden dolayı, yarın il genelinde okullarımızın tamamında eğitime ara verdik." dedi.
Çerkezoğu, eğitim öğretimin 10 Ocak Perşembe günü yeniden başlayacağını bildirdi.
Yarın hamile ve engelli kamu personeli de izinli sayılacak.

Etiketler; #sakarya
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