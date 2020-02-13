Ardahan'da 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Yoğun kar yağışı Ardahan'ın Posof ilçesinde ulaşım engeli yaratması nedeniyle günlük hayatın akışını bozdu bu nedenle Ardahan Kaymakamlığı tatil kararı verdi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Posof Kaymakamlığınca, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

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