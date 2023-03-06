Ardahan'da şartlar zorluyor

Ardahan'da kar ve buzlanma hasarlı trafik kazasına neden oldu.

Ardahan-Göle kara yolunun Tepeler Yaylası mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 77 DU 635 plakalı kapak yüklü tır, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

2 TIR KARA SAPLANDI

Kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunda ise kara saplanan bir otomobil ile 2 tır Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Trafik ekipleri, bölge genelinde buzlanma ve karın ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.