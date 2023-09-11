Ardahan'da kırağı oluştu! Soğuk hava etkisini gösterdi

Ardahan'da soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Sıcaklığın azalıp havanın soğumasıyla birlikte kırağı oluştu. Kentteki araçların camları da buzla kaplandı.

Ardahan'da kırağı oluştu! Soğuk hava etkisini gösterdi
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Ardahan'da hava sıcaklıklarında düşüş meydana geldi. Havanın soğuması kent genelinde de etkisini göstermeye başladı.

Kentte hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altına indi. Sıcaklığın düşmesiyle birlikte oluşan soğuk, bitkilerde yoğun kırağı oluşmasına sebep oldu.

Şehirde park halinde araçların camları da buzla kaplandı. Güneşin doğmasıyla birlikte kırağı etkisini yitirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ardahan # kırağı # Hava durumu
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