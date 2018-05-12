Gürcistan'a geziye giden öğretmenleri taşıyan midibüs Ardahan-Çıldır karayolunda şarampole uçtu. Kazada şoför dahil 4 kişi hayatını kaybetti. 5'i ağır 22 kişi de yaralandı.

Gezi diye çıktıkları yolda can verdiler. Talihsiz kaza Ardahan'da Çıldır-Aktaş karayolunda yaşandı.Iğdır'da görev yapan öğretmenler gezi için Gürcistan'a giderken kaza yaptı. Ali Ekber Kumak'ın kullandığı midibüs, şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada, sürücü ile Barış Özüm, Nilgün ve Hatice Kıraç olay yerinde yaşamını yitirdi.Midibüsteki Mehmet Fatih, Erol Altay, Neşe Sadıç, Taner Aldaş, Ayşe Nur Yıldız, Osman Özen, Emine Ebru Satır, Esra Aktürk, Serap Bozdağı, Kenan Unutmaz, Feyzullah Gürel, Zehra Betül Demir, Barış Uslu, Özlem Özen, Taner Bozdağ, Ali Uzun, Neslihan Sonem, Sedanur Yadigaroğlu, Çağla Öneç, İlknur Selin Türk, Cüneyt Boyat ve Nazıl Ağan yaralandı.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.Yaralılardan 5'inin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Şoförün uyuduğu için virajı alamayıp şarampole yuvarlandığı iddia ediliyor.Midibüs, jandarma ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.