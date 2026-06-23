Ardahan'da korkutan deprem! AFAD sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntıyı duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Doğu Anadolu bölgesinden gelen son dakika deprem haberini paylaştı. Edinilen bilgilere göre, Ardahan'da sabaha karşı vatandaşlarda endişe yaratan bir sarsıntı kaydedildi.
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AFAD'ın resmi veri tabanından paylaştığı sismik bilgilere göre sarsıntının detayları şu şekildedir:
Depremin Merkez Üssü: Ardahan - Posof
Büyüklük: 4.1
Saat: 07:07
Derinlik: 7 kilometre
Sarsıntının ardından çevre ilçe ve köylerde saha tarama çalışmalarının başladığı bildirilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı yapılmadığı öğrenildi.