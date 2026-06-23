Ardahan'da korkutan deprem! AFAD sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntıyı duyurdu

AFAD'ın resmi veri tabanından paylaştığı sismik bilgilere göre sarsıntının detayları şu şekildedir:

Depremin Merkez Üssü: Ardahan - Posof

Büyüklük: 4.1

Saat: 07:07

Derinlik: 7 kilometre

Sarsıntının ardından çevre ilçe ve köylerde saha tarama çalışmalarının başladığı bildirilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı yapılmadığı öğrenildi.