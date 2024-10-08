Ardahan'da trafik kazası! Yaralılar var

Ardahan'da, Ardahan-Çamlıçatak kara yolunda trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ardahan'da trafik kazası! Yaralılar var
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Ardahan'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Artvin yol ayrımı kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 44 BC 363 ve 61 ADD 857 plakalı otomobiller çarpıştı.

Ardahan'da trafik kazası! Yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmsei üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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