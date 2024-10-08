Ardahan'da trafik kazası! Yaralılar var

Ardahan'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Artvin yol ayrımı kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 44 BC 363 ve 61 ADD 857 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmsei üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.