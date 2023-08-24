Ardahan'da uyuşturucuya geçit yok!

Ardahan'da uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.

Ardahan'da uyuşturucuya geçit yok!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "uyuşturucu ticareti yapmak"'tan 11 yıl hapis cezası olan A.K. ile "silah kaçakçılığı", "kasten yaralama" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından 19 yıl hapis cezası bulunan H.S. operasyonla yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ardahan # uyuşturucu
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