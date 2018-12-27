banner999
BDDK'dan bankaların durumuyla ilgili açıklama!
BDDK'dan bankaların durumuyla ilgili açıklama!
Suudi Arabistan'da kabine revizyonu
Suudi Arabistan'da kabine revizyonu
Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
'Köprü geçiş cezalarına af' teklif kabul edildi
'Köprü geçiş cezalarına af' teklif kabul edildi

Ardahan'da yarın okullar tatil mi? (28 Aralık Cuma)

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık Cuma günü eğitime ara verildi.

Ardahan'da yarın okullar tatil mi? (28 Aralık Cuma)

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığını belirtti.

 Çerkezoğlu, "Bölgemizde yoğun kar yağışı mevcut. Bazı köy yollarımız kapandı. Dolayısıyla bu durum eğitimi olumsuz etkiliyor. Kar yağışının devam etmesinden dolayı, yarın tüm il geneli okullarımızın tamamında eğitime ara verdik." dedi.

Çerkezoğu, eğitim öğretimin 31 Aralık Pazartesi günü yeniden başlayacağını bildirdi.

Etiketler; #ardahan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.